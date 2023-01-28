В селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Выяснилось, что мужчина подорвался на мине.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног 48-летнего мужчину доставили в Херсонскую областную клиническую больницу.

«Сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь» — говорится в сообщении.

В ОВА еще раз напомнили, что нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Если заметили подозрительный предмет — отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию.