В селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Выяснилось, что мужчина подорвался на мине.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног 48-летнего мужчину доставили в Херсонскую областную клиническую больницу.
«Сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь» — говорится в сообщении.
В ОВА еще раз напомнили, что нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Если заметили подозрительный предмет — отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию.
Напомним, на закупку средств для разминирования территории Николаевщины ООН выделит 4 миллиона долларов. Однако, считает глава ОВА, этих средств будет недостаточно, чтобы разминировать всю область.
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В селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Выяснилось, что мужчина подорвался на мине.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног 48-летнего мужчину доставили в Херсонскую областную клиническую больницу.
«Сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь» — говорится в сообщении.
В ОВА еще раз напомнили, что нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Если заметили подозрительный предмет — отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию.
Напомним, на закупку средств для разминирования территории Николаевщины ООН выделит 4 миллиона долларов. Однако, считает глава ОВА, этих средств будет недостаточно, чтобы разминировать всю область.