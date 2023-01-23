Средств Организации объединенных наций, по всей видимости, не хватит на разминирование всех заминированных территорий Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как известно, на закупку средств для разминирования территории Николаевщины ООО выделит 4 миллиона долларов. Однако, считает глава ОВА, этих средств будет недостаточно, чтобы разминировать всю область.

— Основная проблема – гибнут люди, поэтому это (разминирование территорий, – прим.) нужно делать быстро. Нам помогают ООН и три организации, которые готовы выделять средства на обучение разминированию людей, что создаст также дополнительные рабочие места. Но у них процедура дольше наших саперов и МЧС. Поэтому хватит ли этих денег ответить не могу. Думаю, что не хватит, потому что только количество мин, которые нужно уничтожить, и территории – это займет много времени и много денег, – сообщил он.

Напомним, российские оккупанты активно миновали временно захваченные территории. Только в освобожденных частях Херсонской и Николаевской областей заминированы почти 900 тысяч гектаров земли.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что на разминирование деоккупированных территорий Николаевской области может уйти не один десяток лет.

В то же время глава Снигиревской местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.