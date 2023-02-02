Поздним вечером 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием «Искандера».

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По последним данным, в результате удара пострадал 21 человек, госпитализированы восемь человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Два человека погибли.

Ранее в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела троих погибших. Двух человек удалось спасти. Также сообщалось, что восьмерых госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за постоянных обстрелов осталось около 20% жителей.