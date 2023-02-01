В Херсоне из-за постоянных обстрелов осталось около 20% жителей.

Об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре Украина-Одесса сообщил пресс-офицер комендатуры Херсона Дмитрий Плетенчук, пишет УНИАН.

— В настоящее время в Херсоне остается около 20% жителей. Это менее 60 тысяч человек. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 333 тыс. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации, другие – когда после деоккупации города начались обстрелы, – сказал он.

По словам Дмитрия Плетенчука, российские военные каждый день наносят удары по всему городу по системам залпового огня БМ-21 «Град». Параллельно они обстреливают инфраструктурные объекты: в первую очередь больницы, объекты энергетического обеспечения, также людные города.

Он добавил, что враг применяет для обстрелов города минометы, танки, крупнокалиберную артиллерию.

— Чтобы этого не происходило, нам нужно отогнать их от левого берега хотя бы на 100 км, – говорит пресс-офицер.

В то же время он предполагает, что, исходя из опыта Николаева, недавно страдавшего от тотальных ракетных обстрелов, оккупанты начнут использовать более тяжелое вооружение против мирных херсонцев. В частности, пушки «Пион», реактивные системы залпового огня «Торнадо», ракеты С-300 и т.д. Поэтому необходимо, чтобы врага оттеснили от города где-то на 150 км.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что в настоящее время безопасных локаций в Херсоне нет. Больше всего страдает микрорайон «Остров», находящийся в отдалении от других районов города.

— К сожалению, люди не прислушиваются к рекомендациям покинуть этот микрорайон. Некоторые остаются там с детьми, – сказал он.

Напомним, под обстрел российских войск в Херсоне попала больница. В результате вражеских ударов ранена медсестра.