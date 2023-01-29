Под обстрел российских войск в Херсоне попала больница. В результате вражеских ударов ранена медсестра.

Об этом пишет Министерство здравоохранения в Facebook .

— Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра, – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня местные Telegram-каналы неоднократно сообщали о взрывах в Херсоне, в сети сообщали, что россияне ведут обстрел из РСЗО.

Напомним, вчера Херсон попал под вражеский обстрел четыре раза, был поврежден газопровод и дома херсонцев, а также коммунальное транспортное предприятие, а один мирный житель получил ранения. 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон — под удар снова попало медицинское учреждение.