Сегодня днем, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон — под удар снова попало медицинское учреждение.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
— Как только российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали, — сообщил председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Напомним, 11 января россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне. Из-за выпущенного снаряда здание центра загорелось.
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Сегодня днем, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Херсон — под удар снова попало медицинское учреждение.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
— Как только российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали, — сообщил председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Напомним, 11 января россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне. Из-за выпущенного снаряда здание центра загорелось.