Россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне. Из-за выпущенного снаряда здание центра загорелось.

Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов, сообщил председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

— Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков, — написал Ярослав Янушевич.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.