Россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне. Из-за выпущенного снаряда здание центра загорелось.
Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов, сообщил председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.
— Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков, — написал Ярослав Янушевич.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.
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Россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне. Из-за выпущенного снаряда здание центра загорелось.
Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов, сообщил председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.
— Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков, — написал Ярослав Янушевич.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.