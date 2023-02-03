Сбежавший из России российский офицер Константин Ефремов заявил, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену — в них стреляли и угрожали им изнасилованием.

Об этом он рассказал в интервью «Русской службе BBC».

В апреле 2022 года подразделение Константина Ефремова охраняло «штаб тыла» в поселке Каменка в Запорожской области. Допросами пленных украинцев там занимался полковник.

— В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных. Один из них признался, что он снайпер. На этих словах у полковника загорелись глаза. Он бил его, спускал штаны, спросил, ты женат? Тот отвечает, что, мол, да. Полковник говорит, несите швабру, сейчас мы из тебя сделаем девочку и отправим видео твоей жене. Однажды полковник спросил пленника, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов. Приставлял пистолет к голове парня, у которого была повязка на глазах, говорил: я сейчас сосчитаю до трех, а потом прострелю тебе голову. Считал, потом стрелял рядом с головой. Выстрелит рядом с одним ухом или другим и продолжает задавать вопросы, – рассказал российский военный.

Он также рассказал, что пленников содержали в гараже. Полковник запретил кормить их нормальной пищей и велел давать им только воду и сухари.

Также полковник во время одного допроса прострелил пленнику руку, не задев кости, и правую ногу, сломав кость.

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