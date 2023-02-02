В Киевской области воспитательница одного из детдомов применяла пытки против несовершеннолетних.

Ей было доложено о подозрении, сообщает Офис генпрокурора.

«По данным следствия, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в один из дней женщина позвала 11-летнюю девушку, после чего нанесла ей по меньшей мере 25 ударов ладонью по разным частям тела. Чтобы запугать других детей, она также избила лозиной 9-летнюю воспитанницу дома.

«Пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, они будут осмотрены медиками», — добавляет Офис генерального прокурора.

Женщина была задержана, а в суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Напомним, до 7 лет тюрьмы могут получить организаторы пьяных вечеринок в столице, которые унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсети.