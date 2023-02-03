В суд направили обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы — начальника локомотивного депо в Николаевской области и двух его подчиненных, по факту растраты имущества, совершенного в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч.5 ст.191 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Также один из фигурантов сообщен о подозрении по факту незаконного хранения огнестрельного оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

По ходатайству прокурора судом на имущество обвиняемых наложен арест.

Как сообщалось, по данным следствия, 44-летний руководитель локомотивного депо вместе с подчиненными, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно передали в пользу третьих лиц более 70 тысяч литров дизельного горючего, принадлежащего АО «Укрзалізниця».

В результате таких действий фигуранты нанесли 1,8 миллиона гривен ущерба «Укрзалізниці».