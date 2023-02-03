Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю поступили жалобы о нарушении языкового закона в двух медицинских учреждениях страны.

Об этом сообщается на фейсбуке-странице уполномоченного.

Заявители жаловались, что в отдельных медицинских учреждениях документы о состоянии здоровья пациентов предоставляются на негосударственном языке.

В частности, в одной из них отмечалось, что персонал, предоставляя услуги, может общаться на негосударственном языке, а информация для общего ознакомления частично представляется на негосударственном языке.

Уполномоченный принял решение об осуществлении мер государственного контроля в медицинских учреждениях.

— Оба случая имеют все признаки нарушения языкового Закона, поскольку заявители предоставили фотокопии медицинских документов, выполненных негосударственным языком. Напомню, что согласно решению Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, гражданин Украины не имеет обязанности владеть другим языком, нежели государственным, поэтому предоставление ему вне его воли информации на другом языке, отличного от государственного, является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией Украины. В условиях полномасштабной войны, когда россия использует «языковой вопрос» как один из инструментов геополитической экспансии, использование негосударственного языка в государственных или частных медицинских учреждениях — это грубое нарушение языкового законодательства. Сегодня нам нужно использовать все инструменты, ослабляющие врага, а не наоборот. Именно поэтому степень выполнения языкового Закона должна быть максимально высокой, - отметил Тарас Креминь.

Уполномоченный напомнил, что 33-я ст. Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривает:

языком в сфере здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является государственный язык;

по просьбе лица, обращающегося за оказанием медицинской помощи или услуг по медицинскому обслуживанию, его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон;

учреждения здравоохранения составляют документы, касающиеся состояния здоровья пациентов, на государственном языке;

языком актов, регулирующих деятельность учреждений здравоохранения, делопроизводства и документооборота, является государственный язык;

учреждения здравоохранения используют в своих документах медицинскую терминологию в соответствии со стандартами, определенными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь предлагает ввести в международное законодательство термин «образовательный геноцид».