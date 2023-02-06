Жителя Первомайского района приговорили к 5 годам лишения свободы за кражу и жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 28-летний злоумышленник пришел к домовладению жительницы Первомайска, чтобы ограбить женщину.

Он заметил дворовую собаку потерпевшей, которая была привязана на металлическую цепь. В целях беспрепятственного совершения кражи, злоумышленник ножом порезал собаку, в результате чего животное погибло. После этого прошел в подсобное помещение, откуда тайно похитил имущество владелицы.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который 7 января напал на одного из группы колядников, нанес ему телесные повреждения и украл более 16 тысяч гривен. Часть ограбленных денег правоохранителям удалось изъять, их вернут потерпевшим.