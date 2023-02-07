Фото для иллюстрации

Ночью, 6 февраля, в 23:58 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Очаковской громады.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

В результате обстрела в части населенного пункта отсутствует электроэнергия. Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет.

Также ночью, 7 февраля, в 00:00 в результате вражеских обстрелов Черноморской громады поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, российские оккупанты днем в воскресенье и в ночь на понедельник совершили обстрел из артиллерии по Очаковской общине.