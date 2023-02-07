В течение суток, 6 февраля, российские оккупанты обстреливали приграничные территории Харьковской области. В частности, в Волчанске из-за обстрелов загорелась городская больница, а в Купянском районе повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в городскую больницу. Горела крыша на площади 150 квадратных метров. Из бомбоубежища больницы эвакуированы 8 человек», - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрела города сгорел автомобиль, поврежден частный дом и трансформаторный столб.

В Купянском районе из-за обстрелов повреждены две жилые пятиэтажки, частный дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в конце января под обстрел российских войск в Херсоне попала больница. В результате вражеских ударов ранена медсестра.