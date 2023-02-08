В Николаевском районе в пгт Березанка во время пожара в гараже погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 7 февраля, в 16:31 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в гараже по улице Новосельской пгт Березанка Березанской громады Николаевского района.

На место направлено отделение 8 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в помещении погиб мужчина, 1965 года рождения. Тело человека вынесли на улицу очевидцы.

Спасателям удалось потушить пожар, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, спасателям поступило сообщение о том, что по улице Бригадный переулок села Новополтавка Вольнозапорожской громады Баштанского района загорелся жилой дом.

Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Николаевской области в 2022 году из-за войны увеличилась на 38 тысяч процентов по сравнению с 2021 годом.