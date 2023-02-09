Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества «Укрзализныця».
Им оказалось действующее должностное лицо Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения, сообщает пресс-центр СБУ.
В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.
Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, координировавшим его разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
В случае получения разведывательных сведений оккупанты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове.
Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с представителем российской спецслужбы.
Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.
Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками оперативных подразделений и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.
Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества «Укрзализныця».
Им оказалось действующее должностное лицо Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения, сообщает пресс-центр СБУ.
В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.
Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, координировавшим его разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
В случае получения разведывательных сведений оккупанты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове.
Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с представителем российской спецслужбы.
Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.
Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками оперативных подразделений и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.