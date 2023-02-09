Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества «Укрзализныця».

Им оказалось действующее должностное лицо Регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения, сообщает пресс-центр СБУ.

В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, координировавшим его разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

В случае получения разведывательных сведений оккупанты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове.

Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.

Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками оперативных подразделений и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.