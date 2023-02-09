Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию «ДНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, и она платила «налоги» террористам. Так, предприятие перечислило в «бюджет ДНР» более 4 миллионов в гривневом эквиваленте.
СБУ сообщает, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Дениса Пушилина в поддержку российских группировок.
По материалам следствия, организатором незаконной деятельности был владелец компании, созданной в начале 2000 года в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных областях Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ в Днепропетровскую область. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.
Отмечается, что владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в оккупированных районах.
В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили:
В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса, решается вопрос по сообщению о подозрении топменеджерам корпорации и избрании меры пресечения.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.
Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию «ДНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области, и она платила «налоги» террористам. Так, предприятие перечислило в «бюджет ДНР» более 4 миллионов в гривневом эквиваленте.
СБУ сообщает, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Дениса Пушилина в поддержку российских группировок.
По материалам следствия, организатором незаконной деятельности был владелец компании, созданной в начале 2000 года в Донецкой области. Предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных областях Украины.
В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ в Днепропетровскую область. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины.
Отмечается, что владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Снабжение продукции осуществляли через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в оккупированных районах.
В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области, а также в помещениях фигурантов правоохранители обнаружили:
В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса, решается вопрос по сообщению о подозрении топменеджерам корпорации и избрании меры пресечения.
Напомним, сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.