В пятницу, 10 февраля, российские войска нанесли удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Было выпущено семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования Калибр - из российского фрегата в Черном море.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВС Украины.

Украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет «Калибр» и 5 ударных дронов «Shahed-136/131».

— Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области). По Харьковской и Запорожской областях запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО, — говорится в сообщении.

Напомним, что с утра Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара по Украине.