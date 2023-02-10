СБУ и ДБР проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.

В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины, сообщили в СБУ.

Там добавили, что установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

— После завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов, — сообщили в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из судов Одессы, который «предупреждал» фигурантов уголовных дел о запланированных обысках.