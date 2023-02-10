Российские оккупанты ночью обстреляли Херсон, в результате чего было повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Сообщается, что в здании выбиты окна. При этом травмированных людей нет.

Напомним, что россияне ночью 10 февраля обстреливали побережье Херсона. Прилеты слышали и в Олешках.

Утро сообщалось, что российская армия сегодня утром, 8 февраля, обстреляла Херсон. Вражеские снаряды попали в жилой дом и детский сад.