В результате серии мощных землетрясений в Турции погибли более 20 тысяч человек, в Сирии число жертв превышает 3 тысячи.

Об этом сообщило издание Reuters.

По данным журналистов и спасателей, в Сирии по состоянию на утро 11 февраля известно более 3500 жертв. В то же время тысячи граждан Сирии остались без крова, некоторые пострадавшие до сих пор находятся под завалами.

Власти Сирии разрешили ООН доставить гуманитарную помощь через линию фронта в пострадавшие регионы, уточняют СМИ.

В Турции в результате землетрясений погибли 20 тысяч 318 граждан, свидетельствуют данные Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По состоянию на утро в Турции спасены 80 тысяч 88 человек. Из пострадавших регионов эвакуировали 91 тысячу 511 пострадавших от стихии граждан, сообщают спасатели.

В настоящее время в Турции работает всего 160 тысяч 860 человек — спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, привлечено более 12 тысяч единиц техники.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.