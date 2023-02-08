На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на президента компании Петра Котина, все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона.

— Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, говорится в сообщении.

По информации компании, оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме настоящего времени главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует любое отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.

— При выборе площадок для строительства выбирались те участки, где наиболее безопасно. Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов, сообщил Котин.

Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Отмечается, что работы по исследованию сейсмической опасности «Энергоатомо» были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы с Госатомрегулированием Украины. Каждые десять лет производится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую стойкость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке. По состоянию на 8 февраля 2023 года число погибших превысило 11 тысяч человек.

Все восемь атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.