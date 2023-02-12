Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает пресс- служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения», — сообщает Госатомрегулирование.

Регулятор также отмечает, что производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения у них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП «НАЭК «Энергоатом» отсутствует надлежащие возможности для поставок товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

«На промышленной площадке происходит незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока № 6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС», - сообщают в инспекции.

Добавляется, что ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений.

Ранее Россия отправила персонал по Калининской АЭС на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.