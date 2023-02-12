Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает пресс- служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
«Промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения», — сообщает Госатомрегулирование.
Регулятор также отмечает, что производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения у них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП «НАЭК «Энергоатом» отсутствует надлежащие возможности для поставок товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.
«На промышленной площадке происходит незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока № 6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС», - сообщают в инспекции.
Добавляется, что ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений.
Ранее Россия отправила персонал по Калининской АЭС на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.
Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает пресс- служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
«Промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения», — сообщает Госатомрегулирование.
Регулятор также отмечает, что производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения у них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП «НАЭК «Энергоатом» отсутствует надлежащие возможности для поставок товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.
«На промышленной площадке происходит незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока № 6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС», - сообщают в инспекции.
Добавляется, что ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений.
Ранее Россия отправила персонал по Калининской АЭС на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.