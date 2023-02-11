Военные РФ в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиабомба, чтобы создать искусственную победу для своей пропаганды и проверить готовность украинской армии к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

— атаковали они его авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге, – сказала она.

По ее словам, враг пытается создавать информационный фон для себя, не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге. Они пытаются создать такую искусственную победу для своей пропаганды.

— Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и разузнать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою «силу» и «присутствие». Но что они бомбили? То, что сами там и оставляли, – отметила она.