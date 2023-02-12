Автомобиль с людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами в Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром 12 февраля обстреляли центр Херсона и нанесли удар по зданию облгосадминистрации.