Ориентировочно до 20 часов 15 февраля без водоснабжения будут жители домов в центре Николаева.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».

Речь идет о домах, расположенных по:

проспекту Центральному от улицы Садовая до улицы Мариупольская;

улицы Мариупольская от проспекта Центрального до улицы Большая Морская;

улицы Большая Морская от улицы Мариупольская до улицы Садовая;

улицы Садовая от улицы Большая Морская до проспекта Центрального;

проспекта Центральном от 1-й Слободской до улицы Садовая.

Причина – авария на водопроводной сети.

Напомним, ко Дню всех влюбленных в водоканале Николаева рассказали историю супругов Ольгиных, семейной пары и работников предприятия, встретивших свою любовь на рабочем месте.