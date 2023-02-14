Ориентировочно до 20 часов 15 февраля без водоснабжения будут жители домов в центре Николаева.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Речь идет о домах, расположенных по:
Причина – авария на водопроводной сети.
Напомним, ко Дню всех влюбленных в водоканале Николаева рассказали историю супругов Ольгиных, семейной пары и работников предприятия, встретивших свою любовь на рабочем месте.
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Ориентировочно до 20 часов 15 февраля без водоснабжения будут жители домов в центре Николаева.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевводоканал».
Речь идет о домах, расположенных по:
Причина – авария на водопроводной сети.
Напомним, ко Дню всех влюбленных в водоканале Николаева рассказали историю супругов Ольгиных, семейной пары и работников предприятия, встретивших свою любовь на рабочем месте.