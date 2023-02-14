Ко Дню всех влюбленных в водоканале Николаева рассказали историю супругов Ольгиных, семейной пары и работников предприятия, встретивших свою любовь на рабочем месте.

Об истории любви сообщила пресс-служба «Николаевводоканала».

В сообщении отмечают, что Татьяна и Евгений Ольгины благодарны друг другу, когда когда-то приняли решение работать в «Водоканале». Здесь началась их история любви.

— Наверное, большинство горожан уже слышали приятный голос Татьяны. Именно она, как диспетчер, принимает запросы по поводу «убитой» канализации в городе. Евгений в роли мастера контролирует, чтобы бригады вовремя и качественно все прочистили, – написали они.

Отмечается, что сотрудники долго ухаживали, но в 2021 году решили – отбыть свадьбу. Молодые супруги желают каждому преданных, идеальных и страстных отношений.

Напомним, ранее КП «Николаевводоканал» при содействии языкового омбудсмена Тараса Кременя получил современную технику — вакуумный экскаватор , подобных которому не найти ни на одном из коммунальных предприятий украинских городов.