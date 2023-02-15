Российские оккупанты выкопали на Кинбурнской косе надгробную плиту 18 века, под которой был похоронен запорожский старшина, кошевой атаман Черноморского козацкого войска, командующий Черноморской козацкой флотилией, председатель Херсонского уезда 1785-1787 годов Сидор Белый.
Несколько дней назад в РосСМИ появились заголовки, которые в Краснодар везут «спасенную» надгробную плиту Сидора Белого.
Сидор Белый был похоронен козаками в 1788 году по старому запорожскому обычаю – под пушечную пальбу – в Александровской церкви Кинбурнской крепости. Однако вместе с крепостью и Александровской церковью его могила была разрушена во время Крымской войны. Поэтому позже на Кинбурне установили символический памятник кошевому атаману.
Теперь россияне откопали плиту и решили ее украсть.
— В отличие от нашего противника, давно потерявшего культуру, совесть и память, нам небезразлично, что здесь, на Кинбурнской косе, находится наше достояние, наши сакральные места военной, казацкой славы. Сюда постоянно прилетают снаряды, все разбомблено, но каким-то чудом плита уцелела. Необходимо срочно ее эвакуировать, пока ситуация здесь на косе не стабилизируется во всех отношениях. Потом все исторические памятники мы вернем на свои места, – цитируют россМИ одного из оккупантов, ежедневно много месяцев уничтожающих уникальную природу Кинбурна.
На грабеж исторической ценности отреагировал лидер общественного формирования «Бугский гард», ныне служащий в ВСУ Илья Зелинский.
— Оккупант продолжает присваивать нашу историю и историческое наследие Украины. Для государства это очередная культурная потеря, это следствие того, что за все эти годы никто и пальцем не пошевелил в сторону создания украинского пантеона, никто пальцем не пошевелил, чтобы найти его, не оставив нам материального наследия, как и в случае с оторванными от Родины Гетьманами и атаманами.. Ненавижу, – написал он.
Напомним, российские захватчики во время бегства из Снигиревской общины похитили всю рабочую коммунальную, а также уцелевшую сельхозтехнику.
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Российские оккупанты выкопали на Кинбурнской косе надгробную плиту 18 века, под которой был похоронен запорожский старшина, кошевой атаман Черноморского козацкого войска, командующий Черноморской козацкой флотилией, председатель Херсонского уезда 1785-1787 годов Сидор Белый.
Несколько дней назад в РосСМИ появились заголовки, которые в Краснодар везут «спасенную» надгробную плиту Сидора Белого.
Сидор Белый был похоронен козаками в 1788 году по старому запорожскому обычаю – под пушечную пальбу – в Александровской церкви Кинбурнской крепости. Однако вместе с крепостью и Александровской церковью его могила была разрушена во время Крымской войны. Поэтому позже на Кинбурне установили символический памятник кошевому атаману.
Теперь россияне откопали плиту и решили ее украсть.
— В отличие от нашего противника, давно потерявшего культуру, совесть и память, нам небезразлично, что здесь, на Кинбурнской косе, находится наше достояние, наши сакральные места военной, казацкой славы. Сюда постоянно прилетают снаряды, все разбомблено, но каким-то чудом плита уцелела. Необходимо срочно ее эвакуировать, пока ситуация здесь на косе не стабилизируется во всех отношениях. Потом все исторические памятники мы вернем на свои места, – цитируют россМИ одного из оккупантов, ежедневно много месяцев уничтожающих уникальную природу Кинбурна.
На грабеж исторической ценности отреагировал лидер общественного формирования «Бугский гард», ныне служащий в ВСУ Илья Зелинский.
— Оккупант продолжает присваивать нашу историю и историческое наследие Украины. Для государства это очередная культурная потеря, это следствие того, что за все эти годы никто и пальцем не пошевелил в сторону создания украинского пантеона, никто пальцем не пошевелил, чтобы найти его, не оставив нам материального наследия, как и в случае с оторванными от Родины Гетьманами и атаманами.. Ненавижу, – написал он.
Напомним, российские захватчики во время бегства из Снигиревской общины похитили всю рабочую коммунальную, а также уцелевшую сельхозтехнику.