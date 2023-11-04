На Волині у Ковелі правоохоронці провели профілактичну бесіду з власницею собаки, яка протягом трьох днів мордувала тварину. Коли правоохоронців викликали вдруге, вони врятували тварину, однак наступного дня пес помер у ветклініці.

Громадська організація UAnimals подала скаргу в прокуратуру на бездіяльність поліції, повідомили на сторінці ГО.

Як кажуть зооволонтери, правоохоронці бачили підвішену за задні лапи вівчарку, коли та ще була у свідомості, однак не врятували тварину.

«Вони поспілкувалися з власницею тварини, однак жінка проігнорувала «бесіду» й сама не звільнила собаку. Самі ж поліціянти не намагалися відвʼязати й врятувати тварину», — кажуть зоозахисники.

Коли викликали ще один патруль, правоохоронці звільнили вівчарку, а на власницю тварини відкрили кримінальне провадження.

Про цей випадок повідомила громадська організація Kovel Animals. У коментарі «УП.Життя» пресслужба патрульної поліції Волинської області повідомляла, що під час першого виклику правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду з власницею вівчарки.

«Поліцейські через вікно поспілкувалися з господаркою пса, яка була зачинена у своїй у квартирі на першому поверсі будинку. Жінка розповіла, що зранку цей собака покусав її та її чоловіка. На момент приїзду патрульних останній поїхав у медичний заклад для отримання допомоги. За словами господарки, коли тварина накинулася на них, була дуже агресивна, тому вона прийняла рішення зв’язати її, щоб надалі, коли чоловік повернеться додому відвезти до ветеринара та умертвити медичним шляхом», — пояснили у поліції.

Вони зауважують, що патрульні роз’яснили заявниці ситуацію. Також повідомили їй — якщо ситуація із собакою не зміниться, вона може повторно повідомити про це на лінію 102.

За словами правоохоронців, сусідка зауважила, що це був перший випадок жорстокого поводження з твариною у цій сім’ї.

Під час наступного виклику, 31 жовтня, патрульні побачили таку ж картину — пес був зв’язаний. Вони викликали слідчо-оперативну групу, адже побачили ознаки кримінального правопорушення.

Водночас у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Волинській області зазначили, що наразі жінці висунули звинувачення за статтею про жорстоке поводження з тваринами (299 ККУ).

Їй загрожує обмеженням волі строком від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років.

Нагадаємо, що 24 жовтня невідомі вивезли у лісосмугу під селом Червоне Поле Степівської громади Миколаївщини 26 маленьких цуценят та кинули їх там.