До поліції Баштанського районного відділу Миколаївщини звернувся 48-річний мешканець Березнегуватської громади з повідомленням про те, що став жертвою шахраїв.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Зі слів чоловіка, йому зателефонував невідомий, який, представившись співробітником безпеки банку, повідомив, що його банківська картка заблокована. І для розблокування потрібно надати персональні дані. Після того як чоловік надав співрозмовнику особисті дані, з його рахунку аферисти зняли 46 тисяч 720 гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 жовтня до Миколаївського районного управління поліції звернувся 36-річний мешканець Миколаєва із заявою про те, що його ошукали шахраї.