Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен.

За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян, написала «Європейська правда».

За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема «Свободу Росії»), та накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли. Своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

Нагадаємо, у Нідерландах суд присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.