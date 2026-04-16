Миколаївська облрада просить Кабмін не запроваджувати ПДФ для малого бізнесу

Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження ПДВ для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.

Рішення депутати ухвалили на засіданні сьогодні, 16 квітня, пишуть «МикВісті».

Депутатка Олена Герасимчук зазначила, що вирішення проблеми важливе не тільки для Миколаївської області, а всієї України. Вона пояснила, що МВФ рекомендував внести зміни до Податкового кодексу, і малому та середньому бізнесу, який працює за спрощеною системою оподаткування, додати ще один податок — на додану вартість (ПДВ). Олена Герасимчук зазначила, що цей податок є одним з найскладніших та вимагає багато затрат в обслуговуванні.

— Це призведе до того, що з 1 січня 2027 року, як тільки запровадять цей податок, треба очікувати високе зростання цін, мінімум на 30-35%. Сам податок 20%, плюс 5% на його обслуговування, плюс 5-10 % на перекривання ризиків. Серед малого і середнього бізнесу це буде однозначно серйозний сплеск, незадоволення. До цієї кількості відсотків, які будуть навантаженням на бізнес, слід враховувати, що на 1 січня 2027 року підприємці або суб'єкти господарювання, які працюють без ПДВ і переходячи на сам податок, мають оподатковувати свої залишки на 20% більше. У тих залишках націнка може бути 10-12%. Тобто запровадження ПДВ більшу кількість суб'єктів господарювання приведе до банкрутства, — зауважила Олена Герасимчук.

Депутати підтримали звернення, віддавши 42 голоси за.

У зверненні зазначається, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування пропонується як інструмент для боротьби з контрабандою, “сірими схемами” та дробленням великого бізнесу.

«Ми вважаємо такий підхід економічно необґрунтованим та соціально небезпечним. Зазначені ініціативи не вирішать проблему тіньової економіки, проте створять реальну загрозу закриття тисяч суб’єктів господарювання, особливо в сільській місцевості та прифронтових територіях, призведуть до зниження платоспроможності населення, скорочення робочих місць та зростання тінізації економіки», — йдеться у зверненні.

Депутати обласної ради просять забезпечити збереження спрощеної системи оподаткування без обов’язкової реєстрації ПДВ та відхилити запропонований Мінфіном проєкт про його запровадження.

Повний текст звернення депутатів.

Історія питання

Депутати Миколаївської міської ради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.

Ще 27 листопада стало відомо про погодження Україною нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг. Це є умовою для отримання чергового кредитного траншу МВФ.

Зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в МВФ, наголосивши, що виконання Україною вимог Фонду є необхідною умовою для надання кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

12 січня Асоціації міст України звернулась до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України щодо неприпустимості введення обов’язкового податку на додану вартість для платників єдиного податку.

У зверненні наголошується, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування може призвести до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і, як наслідок, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. У цьому процесі взяв участь і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.