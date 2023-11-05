Ввечері, 4 листопада, біля села Суворовка Миколаївського району зіткнулися два легкових автомобілі Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX, внаслідок чого загинули обидва водії.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

Внаслідок аварії обидва водії, 1965 та 2002 року народження, загинули на місці. Також постраждала пасажирка автомобіля Toyota, жінка 1975 року народження, її було госпіталізовано.

Повідомляється, що рятувальники деблокували тіла загиблих та передали до судово-медичної експертизи. Причини та обставини ДТП зʼясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що за 9 місяців поточного року патрульна поліція Миколаївської області зареєструвала 2224 ДТП, з яких 35% аварій з загиблими або травмованими.