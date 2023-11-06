Росія має намір побудувати військово-морську базу в східній частині Лівії, що допоможе їй створити плацдарм на південному кордоні Європи та стежити за всім Євросоюзом.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, Росія та командувач східних військ Лівії Халіф Хафтар обговорюють угоду з питань оборони. Переговори розпочалися у вересні цього року, коли Хафтар відвідав Москву.

Зазначається, що РФ може отримати право постійної стоянки для своїх військових кораблів в одному з лівійських портів, – ймовірно, у Тобруку, що розташований всього в декількох сотнях кілометрів через Середземне море від Греції та Італії. Також Росія може отримати у своє користування кілька авіабаз, на яких зараз розміщено бойовиків ПВК «Вагнера».

«Посилення російської активності в Лівії є новим викликом для США та їхніх європейських союзників, які вже втягнуті в протистояння з Кремлем через його вторгнення в Україну і потенційну роль країни в будь-якому ширшому близькосхідному конфлікті, що випливає з війни між Ізраїлем і ХАМАСом», — йдеться в повідомленні.

Як заявив колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вінер, адміністрація США сприймає цю загрозу «дуже серйозно».

«Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою – якщо РФ отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом», — каже він.

Наразі РФ має лише одну морську базу в сирійському Тартусі.

Нагадаємо, російське посольство понад 40 років орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави. Однак після розірвання угоди через велику заборгованість стало відомо, що будівлі повністю пусті та зруйновані — вибиті вікна, прогнила підлога та обвалені дахи.