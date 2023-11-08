Трьох чоловіків підозрюють в організації схеми продажу азійським замовникам партії запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйона гривень. За даними СБУ, ці комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта «Мотор Січ».

У результаті обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримали організатора і двох його спільників, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, деталі планували переправити через Одещину до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Їх фігурант справи сховав в у технологічних порожнинах власного авто, кажуть в СБУ.

«Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю. Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що організатором «схеми» виявився комерсант з Харкова. Для пошуку закордонних клієнтів він розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

«Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон», — зазначається у відомстві.

Чоловікам повідомили про підозру у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

«Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів», — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила в Одесі ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ — зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону.