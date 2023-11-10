Ще 1 листопада у тимчасово окупованому Сімферополі мобілізовані росіяни побили свого полковника. 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову», — розповіли в ГУР.
Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.
Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.
Раніше повідомлялося, що РФ планує провести чистки у військоматах Криму через провал мобілізації.
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Ще 1 листопада у тимчасово окупованому Сімферополі мобілізовані росіяни побили свого полковника. 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову», — розповіли в ГУР.
Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.
Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.
Раніше повідомлялося, що РФ планує провести чистки у військоматах Криму через провал мобілізації.