З території РФ вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фейкові замінування шкіл та інших закладів.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
За словами омбудсмена, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах. Під час розмов він радить чітко донести дітям, що росіяни хочуть використати їх у своїх злочинних діях.
«З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем», – заявив він.
Дмитро Лубінець додав, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.
Нагадаємо, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.
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З території РФ вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фейкові замінування шкіл та інших закладів.
Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
За словами омбудсмена, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах. Під час розмов він радить чітко донести дітям, що росіяни хочуть використати їх у своїх злочинних діях.
«З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем», – заявив він.
Дмитро Лубінець додав, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.
Нагадаємо, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.