З території РФ вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фейкові замінування шкіл та інших закладів.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За словами омбудсмена, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах. Під час розмов він радить чітко донести дітям, що росіяни хочуть використати їх у своїх злочинних діях.

«З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем», – заявив він.

Дмитро Лубінець додав, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

Нагадаємо, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.