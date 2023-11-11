Прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли прапор України в селі Тополі на Харківщині. Цей населений пункт розташований у «сірій зоні» на кордоні з РФ.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Так, Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.
Однак, у вересні цього року бійці «Сталевого кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.
Нагадаємо, що захисники України звільнили, закріпилися та повернули державний прапор у вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь у вівторок, 4 жовтня.
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Прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли прапор України в селі Тополі на Харківщині. Цей населений пункт розташований у «сірій зоні» на кордоні з РФ.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Так, Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.
Однак, у вересні цього року бійці «Сталевого кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.
Нагадаємо, що захисники України звільнили, закріпилися та повернули державний прапор у вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь у вівторок, 4 жовтня.