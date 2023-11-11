Прикордонники з бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли прапор України в селі Тополі на Харківщині. Цей населений пункт розташований у «сірій зоні» на кордоні з РФ.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Так, Тополі — село в Куп’янському районі на північному сході Харківської області. Навіть після деокупації Харківщини заходити на цю територію було небезпечно через замінування.

Однак, у вересні цього року бійці «Сталевого кордону» Гвардії наступу проклали шлях до села та підняли над ним український прапор. У листопаді вони повторили це.

Нагадаємо, що захисники України звільнили, закріпилися та повернули державний прапор у вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь у вівторок, 4 жовтня.