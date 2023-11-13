Сьогодні, 13 листопада, фахівці «Миколаївводоканалу» проводять ремонтні роботи водопровідної мережі міста.

Пресслужба комунального підприємства повідомила, що ремонтні роботи триватимуть до 20-00.

Подачу води припинено в будинки, що розташовані по вулицям Громадянська — 8 Березня та між вулицями Чкалова — Мельнична.

Причиною є аварія на водопровідній мережі.

Раніше розповідалось, як працівники «Миколаївводоканалу» ціною власного життя намагалися відновити водопостачання. 12 квітня 2022 року російські війська підірвали водогін, яким до Миколаєва йшла Дніпровська вода. Відремонтувати його було не можливо через активні бойові дії та окупацію частини Миколаївської та Херсонської областей.

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко вважає, що росіяни навмисно підірвали водогін. Не маючи успіхів на фронті, вони намагалися зробити хоч щось, аби залишити свій слід у Миколаєві.