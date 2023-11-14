У Росії, вівторок, 14 листопада заявили про збиття українських безпілотників над чотирма областями. Один з дронів атакував хімічний завод у Брянській області, також вибухи пролунали в районі конструкторського бюро «Машинобудування» в Підмосков'ї.

Про це повідомляє росзМІ.

Зазначається, що міноборони РФ стверджує, що протягом ночі засоби ППО нібито знищили 4 українські безпілотники над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.

Відомо, що один з безпілотників атакував «Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР» у Брянській області. У цеху, що будується, виявили безпілотник, який не розірвався, з вибуховою речовиною. Дах цеху був пробитий у трьох місцях, але постраждалих немає, пише Baza.

Цей хімзавод входить до концерну «Техмаш» російської держкорпорації «Ростех», який спеціалізується на розробці та серійному постачанні боєприпасів.

Нагадаємо, що нещодавно, дрони атакували Курську область РФ та знеструмили п’ять населених пунктів.