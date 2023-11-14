У листопаді Туреччина імпортувала рекордну кількість російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у листопаді Туреччина імпортувала рекордну кількість російської нафти Urals. Трейдери вважають, що закупівлі нафти іншими основними покупцями, Індією та Китаєм залишаться на колишньому рівні, попри зниження запланованих обсягів.

За очікуваннями, постачання нафти Urals до Туреччини в листопаді перевищить 1,4 млн тонн, що стане новим рекордом. За даними LSEG, з 1 по 15 листопада Туреччина закупила понад 800 000 тонн нафти Urals, що на 200 000 тонн більше ніж за аналогічний період жовтня.

Туреччина збільшила імпорт російської нафти, оскільки найбільший нафтопереробний завод уклав угоду з російським Лукойлом на довгострокові поставки нафти Urals. У листопаді компанія планує постачати близько 100 000 барелів на добу, що становить половину потужності заводу.

Раніше повідомлялося, що Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть незважаючи на те, що її вартість перевищує цінові обмеження країн Великої семи.