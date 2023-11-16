Росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, в Криму у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типу «Калібр» та «Онікс».

«Ми відзначаємо готовність понад 800 ракет до використання ворога для енергетичного терору», — зазначила вона.

Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, проте кількість снарядів у ворога зменшилася.