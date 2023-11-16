МКП «Миколаївводоканал» попередив про аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі.

Про відключення води комунальники попередили на своїй сторінці в Телеграмі.

Через ремонтні роботи без водопостачання залишилися будинки за такими адресами:

мікрорайон Ракетне Урочище від пожарной частини до кінця вул. Привільна;

вулиця Китобоїв 2а, 4, 6, 12, 14;

вулиця Космонавтів 68, 80, 82, 84, 92, 96, 100;

вулиця Миру 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 56, 58;

вулиця 11 Лінія 115;

вулиця 12 Повздовжня 1, 3, 5, 45, 47а, 47б;

вулиця Ізмалкова 32, 132.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00. Містян просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» збирається зробити реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва.