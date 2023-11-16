МКП «Миколаївводоканал» попередив про аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі.
Про відключення води комунальники попередили на своїй сторінці в Телеграмі.
Через ремонтні роботи без водопостачання залишилися будинки за такими адресами:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00. Містян просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» збирається зробити реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва.
МКП «Миколаївводоканал» попередив про аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі.
Про відключення води комунальники попередили на своїй сторінці в Телеграмі.
Через ремонтні роботи без водопостачання залишилися будинки за такими адресами:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00. Містян просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» збирається зробити реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва.