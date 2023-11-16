У Києві за 10 місяців цього року зареєстровано 375 випадків скарлатини, з них 372 випадки — серед дітей до 17 років. Проте це поодинокі випадки, що є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни. У столиці немає спалаху скарлатини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

«Найбільше випадків серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МОЗ, поодинокі випадки були зареєстровані у різних групах та класах та є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни. Протиепідемічні заходи у школах посилено.

Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків: зокрема, огляд кола контактних осіб та інформування навчальних закладів щодо протиепідемічних заходів.

«Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році — 656 випадків», — зазначили в МОЗ.

На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1–9 років. Шлях інфікування — повітряно-краплинний. Зокрема, під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Щеплення проти скарлатини немає, але після того, як людина перехворіє, виробляється імунітет.

Також раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за вісім місяців зареєстровано 24 випадки захворювання на сказ. Зокрема, з них 15, що становить 62%, — у домашніх тварин.