Російська армія знову масовано обстрілює Херсон, нині відомо про трьох постраждалих.

Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. «Швидка» доставила потерпілих до лікарні, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях», — написав він.

Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив у Телеграмі, що у Дніпровському районі міста Херсон чути вибухи

«Херсон під ворожим вогнем! У Дніпровському районі міста чути вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега», — поінформував він.

Нагадаємо, що 14 листопада, російсько-окупаційні війська обстріляли місто Херсон та село Осокорівка Херсонської області, внаслідок чого постраждали цивільні.