У вівторок, 14 листопада, російсько-окупаційні війська обстріляли місто Херсон та село Осокорівка Херсонської області, внаслідок чого постраждали цивільні.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що у Херсоні росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі міста. Внаслідок цього постраждала 54-річна жінка.

Потерпілу з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Зараз жінці надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади.



