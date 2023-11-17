Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Зранку 17 листопада на вулиці Яворницького у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Потерпілого ушпиталили. На місці події працюють всі необхідні служби.

«Ініційовано службове розслідування. Патрульні перебувають на місці пригоди, надають необхідні покази. Обставини встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня у Миколаєві сталася ДТП за участю інспектора управління патрульної поліції. На час ДТП патрульний перебував поза службою.