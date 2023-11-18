Вчора, 17 листопада. у Вознесенському районі зіткнулись автомобілі ВАЗ-2110 і Fiat Scudo.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

ДТП трапилось близько 14:20 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв». За кермом ВАЗ перебував 39-річний водій, а Fiat Scudo керував 48-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій автомобіля ВАЗ-2110, його 16-річний пасажир та водій автомобіля Fiat Scudo були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди та просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись до відділення поліції №3 за адресою: місто Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 3, або за телефонами: (0236) 4-58-02, 0980418040.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 листопада, на проспекті Героїв України у Миколаєві вантажівка насмерть збила чоловіка, який перебував на проїзній частині у невстановленому для переходу місці.