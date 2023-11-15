У вівторок 14 листопада на проспекті Героїв України у Миколаєві вантажівка насмерть збила чоловіка, який перебував на проїзній частині у невстановленому для переходу місці.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
ДТП трапилася приблизно о 15:15 поблизу зупинки громадського транспорту «Плавбасейн». Вантажівка DAF XF 105.460 з напівпричепом збила 41-річного пішохода, який перебував на проїзній частині у невстановленому для переходу місці.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.
«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20, 102», — звернулися до миколаївців поліціянти.
Нагадаємо, 10 листопада у місті Нова Одеса Миколаївського району 50-річний водій ВАЗ 21020 збив пішохода, який перетинав, попередньо, неосвітлену частину дороги у невстановленому для переходу місці. Пішохід загинув.
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У вівторок 14 листопада на проспекті Героїв України у Миколаєві вантажівка насмерть збила чоловіка, який перебував на проїзній частині у невстановленому для переходу місці.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
ДТП трапилася приблизно о 15:15 поблизу зупинки громадського транспорту «Плавбасейн». Вантажівка DAF XF 105.460 з напівпричепом збила 41-річного пішохода, який перебував на проїзній частині у невстановленому для переходу місці.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.
«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 093-714-45-20, 102», — звернулися до миколаївців поліціянти.
Нагадаємо, 10 листопада у місті Нова Одеса Миколаївського району 50-річний водій ВАЗ 21020 збив пішохода, який перетинав, попередньо, неосвітлену частину дороги у невстановленому для переходу місці. Пішохід загинув.