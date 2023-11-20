Протягом неділя росіяни 51 разів обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки — шестеро людей постраждали, з них — одна дитина.

По Херсону ворог випустив 30 снарядів, повідомляє голова ОВА Прокудін.

Зазначається, що армія РФ випустила 323 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БпЛА та авіації.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у неділю, 19 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.